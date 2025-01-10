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لبنان

في طرابلس.. ضربها على وجهها وسرقها

Lebanon 24
10-01-2025 | 00:36
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تعرضت شابة مساء أمس للاعتداء وسرقة هاتفها المحمول في منطقة الضم والفرز بمدينة طرابلس، أمام مطعم "روند".

وأفادت مندوبة "لبنان24" أن السارق، الذي كان يستقل دراجة نارية، قام بضرب الشابة على وجهها قبل أن يسرق الهاتف ويلوذ بالفرار.
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طرابلس..

ضربها

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