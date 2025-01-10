"القطيعة تامة" ومهمة النائب بو خليل حجز الكرسي

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وفي التفاصيل، فإن رئيس "التيار" جبران باسيل أوكل منذ الصباح، وقبل وصوله بساعة، الى النائب سيزار أبو خليل لكي يحجز له الكرسي في المقعد الأول في المجلس الى جانب النائبين إبراهيم كنعان وسيمون أبي رميا، فامسك أبي خليل الكرسي بيده طيلة ساعة كاملة دون أن يتحدث الى زملائه السابقين في" التيار". ولدى وصول باسيل الى قاعة الهيئة العامة جلس على مقعده الى جانب كنعان وأبي رميا من دون أن يلتفت اليهما أو يلقي السلام حتى. ومرت حوالى ثلاث ساعات في المجلس من دون أن يتكلم أحد منهم مع الآخر .