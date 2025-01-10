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لبنان

"القطيعة تامة" ومهمة النائب بو خليل حجز الكرسي

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
10-01-2025 | 01:15
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شهدت الجلسة الرئاسية امس عدة خلافات ونقاشات وشجارا، إلا أن هناك شيئا بارزا مر بهدوء ولكنه أظهر عمق الخلاف والقطيعة التامة بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران والنواب الأربعة الذين غادروا "التيار" قبل فترة .
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وفي التفاصيل، فإن رئيس "التيار" جبران باسيل أوكل منذ الصباح، وقبل وصوله بساعة، الى النائب سيزار أبو خليل لكي يحجز له الكرسي في المقعد الأول في المجلس الى جانب النائبين إبراهيم كنعان  وسيمون أبي رميا، فامسك  أبي خليل  الكرسي بيده طيلة ساعة كاملة دون أن يتحدث الى زملائه السابقين في" التيار". ولدى  وصول باسيل الى قاعة الهيئة العامة جلس على مقعده الى جانب كنعان وأبي رميا من دون أن يلتفت اليهما  أو يلقي السلام حتى. ومرت حوالى ثلاث ساعات في المجلس من دون أن يتكلم أحد منهم مع الآخر .
المصدر: خاص لبنان24

لبنان

خاص

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