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لبنان

إتصالات ايرانية تركية بشأن سوريا

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
10-01-2025 | 01:30
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يتجنّب"حزب الله"خوض اي نقاش اعلامي او سياسي بشكل مباشر او غير مباشر بشأن التطورات التي تحصل في سوريا تحسبا لتبدل محتمل للتحالفات، وفق ما تقول مصادر مطلعة.

أضافت: أن تواصلا ومفاوضات ايرانية تركية بشأن الملف السوري قد تؤدي في المدى المنظور الى اعادة فتح القنصلية الايرانية في دمشق وتقدم العلاقات بين الطرفين برعاية من انقرة.
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وتعتقد المصادر ان اي تقدم ايجابي في العلاقة بين ايران ودمشق سينعكس على علاقة "حزب الله" بالحكم الجديد في سوريا والذي ليس بالسوء الذي يتوقعه كثيرون، وفق تعبير المصادر.
 
المصدر: خاص لبنان24

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