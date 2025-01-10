ملياردير إماراتي هنّأ عون بانتخابه رئيسا.. وهذا ما قاله عن لبنان

أبارك للعماد #جوزيف_عون انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب قيادة حكيمة وشجاعة لإخراج #لبنان من أزماته. نأمل أن تكون هذه الخطوة بداية عهد جديد، يعيد لبنان إلى حضنه العربي، ويعزز دوره كمنارة للسلام والاستقرار في المنطقة.
التحديات كبيرة، لكن الأمل…
— Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) January 9, 2025
أبارك للعماد #جوزيف_عون انتخابه رئيساً للجمهورية اللبنانية في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب قيادة حكيمة وشجاعة لإخراج #لبنان من أزماته. نأمل أن تكون هذه الخطوة بداية عهد جديد، يعيد لبنان إلى حضنه العربي، ويعزز دوره كمنارة للسلام والاستقرار في المنطقة.
التحديات كبيرة، لكن الأمل…