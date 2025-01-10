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لبنان

ملياردير إماراتي هنّأ عون بانتخابه رئيسا.. وهذا ما قاله عن لبنان

Lebanon 24
10-01-2025 | 01:49
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هنأ رجل الأعمال والملياردير الإماراتي خلف الحبتور، العماد جوزيف عون، لانتخابه رئيسا للبنان، معربا عن أمله بأن تكون هذه الخطوة "بداية عهد جديد يعيد لبنان إلى حضنه العربي".
 
وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب خلف الحبتور: "أبارك للعماد جوزيف عون انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلب قيادة حكيمة وشجاعة لإخراج لبنان من أزماته"، مضيفا: "نأمل أن تكون هذه الخطوة بداية عهد جديد، يعيد لبنان إلى حضنه العربي، ويعزز دوره كمنارة للسلام والاستقرار في المنطقة".
 
وتابع الحبتور: "التحديات كبيرة، لكن الأمل أكبر في أن يبذل الرئيس الجديد كل الجهود لتطبيق الإصلاحات الجذرية، وإعادة بناء لبنان على أسس قوية تحترم السيادة وتكرّس العدالة"، مشيرا إلى أن "العالم العربي والمجتمع الدولي يقفان على أتم الاستعداد لدعم لبنان، ولكن الشرط الأساسي هو الاستقرار والالتزام بتطبيق القرارات الدولية".
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وتابع: "كما نأمل أن يتم سريعا اختيار رئيس وزراء يتمتع بخبرة واسعة في الاقتصاد والتجارة، ومعروف بالنزاهة والاستقامة، لتشكيل حكومة تعمل فورا على إنقاذ البلاد ووضعها على مسار التعافي والنمو".

ورأى خلف الحبتور أن "لبنان يحتاج اليوم إلى العمل الجاد، والنهوض من تحت الركام، واستعادة مكانته الطبيعية كسويسرا الشرق. نحن نؤمن بقدرة اللبنانيين على تجاوز المحن، وندعو الجميع للالتفاف حول مشروع وطني جامع يعيد لهذا البلد الحبيب هيبته وازدهاره".

وختم منشوره بالقول: "كل التوفيق للرئيس الجديد، ونسأل الله أن يكون عهده مليئا بالإنجازات والخير للبنان وشعبه".

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