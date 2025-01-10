سليمان: أصدق التمنيات للرئيس العتيد بالتوفيق لإنقاذ الوطن

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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "خلاصة يوم أمس الخميس في ٩/١/٢٠٢٥ :ختاماً لخلاصات الايام التسعة الاولى من العام، نشهد بداية عهد جديد مع انتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية. أصدق التمنيات للرئيس العتيد بالتوفيق لإنقاذ الوطن واحرّ التهاني له وللبنانيين وللمؤسسة العسكرية".أضاف: "واذ تعهد الرئيس في خطاب القسم الواعد التزام الحياد الإيجابي، نسأله ان يعمل تمهيدا لذلك الى تطبيق اعلان بعبدا الذي اعترفت به أعلى منابر العالم وان يعيد تركيز لوحة الاعلان على مدخل قاعة الاستقلال في القصر الجمهوري حيث توافق بداخلها اعضاء هيئة الحوار الوطني على اعتماده، والذي لو طبق لما شهدنا ما شهدناه في حرب الاسناد".ختم: "الفرصة مواتية ايضاً لحصر السلاح وقرار الحرب بيد الدولة والله ولي التوفيق".