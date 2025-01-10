جدول جديد للمحروقات... هكذا أصبحت الأسعار

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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 12 ألف ليرة والمازوت 5 آلاف ليرة ، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: مليون و434 ألف ليرةالبنزين 98 أوكتان: مليون و474 ألف ليرةالمازوت: مليون و343 ألف ليرةالغاز: مليون و69 ألف ليرة