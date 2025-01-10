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لبنان

عملية متزامنة للمعلومات استهدفت شقيقين في الأوزاعي والعمروسية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-01-2025 | 02:22
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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنّه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من جرائم النشل في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورّطين بها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولَين بتنفيذ عمليات نشل فى العديد من مناطق بيروت وجبل لبنان.
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نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويّتَيهما، وهما شقيقان ويدعيان:

ع. ص. (مواليد عام 1994، لبناني)
ع. ص. (مواليد عام 2007، لبناني)".
أضاف:" وقد تبيّن أن الاول من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة سيارة، نشل، مخدِّرات، سرقة دراجة، ضرب وإيذاء، شهر سلاح حربي، طعن بسكين، صدم وتهجم وشتم وإهانة.

بتاريخ 30-12-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيف الاول في محلة الاوزاعي على متن دراجة آلية نوع “Get” لون رمادي دون لوحات تم ضبطها، وبالتزامن تم توقيف الثاني في محلة العمروسية على متن دراجة آلية نوع “سويت” لون فضي دون لوحات تم ضبطها، وبتفتيشهما والدراجتين تم ضبط مبلغ مالي وهاتفين خلويَّين.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة تنفيذهما العديد من عمليات النشل في مناطق بيروت وجبل لبنان، منها في الشويفات وجسر خلدة والجناح. كما اعترفا بتعاطي المخدّرات".
 
ختم البلاغ:" أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختص".
 

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