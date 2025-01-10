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لبنان

صباح اليوم... قذائف وتفجيرات في عيتا الشعب وتمشيط لأحيائها

Lebanon 24
10-01-2025 | 02:51
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تعرضت بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل صباحا، لسقوط قذائف مدفعية معادية. بالتزامن نفذ جيش العدو تفجيرات وعملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة داخل احياء البلدة، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

الى ذلك، تمركزت قوة من جيش العدو ليلًا  في محيط مركز الجيش عند مثلث القوزح- دبل- عيتا الشعب.
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