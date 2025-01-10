Advertisement

لبنان

ميقاتي يلتقي رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري

Lebanon 24
10-01-2025 | 02:53
A-
A+
Doc-P-1304022-638721000402817012.png
Doc-P-1304022-638721000402817012.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وذلك عقب انتخابه أمس رئيسا للجمهورية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: التوافق الحالي في لبنان يرتبط فقط برئاسة الجمهورية ولا يشمل رئاسة الحكومة المرتبطة بمسار يحدّدهُ الدستور
lebanon 24
10/01/2025 13:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مجلس النواب للمشاركة في الجلسة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية
lebanon 24
10/01/2025 13:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية السابق ميشال عون من قصر بعبدا: جئنا لتهنئة الرئيس الجديد جوزاف عون على انتخابه رئيساً للبلاد
lebanon 24
10/01/2025 13:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الجمهورية السابق ميشال عون إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس جوزاف عون
lebanon 24
10/01/2025 13:39:39 Lebanon 24 Lebanon 24

ميقاتي

يلتقي

الجمهورية

القصر

الجمهوري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:26 | 2025-01-10
06:29 | 2025-01-10
06:26 | 2025-01-10
06:24 | 2025-01-10
06:17 | 2025-01-10
06:14 | 2025-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24