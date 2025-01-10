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لبنان
ميقاتي يلتقي رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري
Lebanon 24
10-01-2025
|
02:53
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وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وذلك عقب انتخابه أمس رئيسا للجمهورية.
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Lebanon 24
Lebanon 24
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