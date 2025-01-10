عون يستقبل ميقاتي في قصر بعبدا

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، صباح اليوم الجمعة، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في قصر بعبدا.

وهذا اللقاء يمثل النشاط الأول لعون منذ توليه سدة الرئاسة يوم أمس الخميس عقب انتخابه رئيساً للبلاد بـ99 صوتاً في مجلس النواب.