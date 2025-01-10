العثور على لبنانيَين مقتولين داخل سوريا.. إليكم التفاصيل

عُثر فجر اليوم على جثتي الشابين "بلال أحمد الحسين" و"بلال حسين الحسين" في منطقة شرقي بلدة العقربية السورية، حسب مندوبة "لبنان24".

الشابان، اللذان ينتميان إلى بلدة هيت الحدودية، فُقدا مساء أمس في ظروف غامضة، وتم اكتشاف جثتيهما فجر اليوم.