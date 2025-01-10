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لبنان

العثور على لبنانيَين مقتولين داخل سوريا.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-01-2025 | 03:19
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عُثر فجر اليوم على جثتي الشابين "بلال أحمد الحسين" و"بلال حسين الحسين" في منطقة شرقي بلدة العقربية السورية، حسب مندوبة "لبنان24".
 
الشابان، اللذان ينتميان إلى بلدة هيت الحدودية، فُقدا مساء أمس في ظروف غامضة، وتم اكتشاف جثتيهما فجر اليوم.
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