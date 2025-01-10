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لبنان

في البريج.. العثور على جثة شاب داخل خيمة

Lebanon 24
10-01-2025 | 03:46
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عُثر صباح اليوم على الشاب "ع.ن" جثة هامدة داخل خيمة في مكان عمله ببلدة البريج، قضاء جبيل، حسب ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
 
وحضرت فرق الإسعاف إلى الموقع بانتظار وصول الطبيب الشرعي لإجراء الكشف وتحديد ملابسات الوفاة.
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وحسب المعلومات، يُرجح أن تكون الوفاة ناتجة عن ظروف مرتبطة بمهنته في مجال التفحيم، الذي يحمل مخاطر صحية نظراً لطبيعة العمل. 




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