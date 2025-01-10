الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في جرد رأس بعلبك وحقل اليابسة ووادي قنوبين

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صدر عن قيادة الجيش ــ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 10 / 1 /2025، ما بين الساعة 11.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد رأس بعلبك، وحقل اليابسة – راشيا ووادي قنوبين – بشري".