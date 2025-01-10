الرئيس عون يستقبل الرئيس القبرصي بعد الظهر في قصر بعبدا

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يستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عند الاولى والنصف من بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا الرئيس القبرصي نبكوس خريستودوليدس في زيارة تهنئة، وهي اول زيارة لرئيس دولي يزور لبنان بعد انتخاب الرئيس عون رئيسا للجمهورية.