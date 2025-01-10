ميقاتي إلى سوريا غداً

يتّجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غداً إلى سوريا في زيارة هي الأولى من نوعها على المستوى الرسمي بين البلدين.



ويرافق ميقاتي في زيارته إلى سوريا وزير الخارجية عبدالله بوحبيب.

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