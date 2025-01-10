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لبنان

ميقاتي إلى سوريا غداً

Lebanon 24
10-01-2025 | 04:34
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يتّجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غداً إلى سوريا في زيارة هي الأولى من نوعها على المستوى الرسمي بين البلدين.

ويرافق ميقاتي في زيارته إلى سوريا وزير الخارجية عبدالله بوحبيب.
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