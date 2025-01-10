ملتقى التأثير المدني: إنَّهُ عهد لبنان الدّولة!

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غداة انتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية، كتب ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على موقع "إكس": "إنَّه عهدُنا معا، مقيمين ومغتربين، في تطبيق الدستور كاملا، وتحقيق السيادة ناجزةً، مع احتِكار الشرعيّة وحدها حق استعمال السلاح، والانحياز إلى حوكمة رشيدة مع المساءلة والمحاسبة".وأضاف الملتقى: "إنه عهدُ بناء دولة حكم القانون. إنه عهد دولة المواطنة السيّدة الحرّة العادلة المستقلَّة، حمى الله لبنان".