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لبنان

ملتقى التأثير المدني: إنَّهُ عهد لبنان الدّولة!

Lebanon 24
10-01-2025 | 04:39
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غداة انتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية، كتب ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاص على موقع "إكس": "إنَّه عهدُنا معا، مقيمين ومغتربين، في تطبيق الدستور كاملا، وتحقيق السيادة ناجزةً، مع احتِكار الشرعيّة وحدها حق استعمال السلاح، والانحياز إلى حوكمة رشيدة مع المساءلة والمحاسبة".
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وأضاف الملتقى: "إنه عهدُ بناء دولة حكم القانون. إنه عهد دولة المواطنة السيّدة الحرّة العادلة المستقلَّة، حمى الله لبنان".
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