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لبنان

أرسلان اتّصل بالرئيس عون مهنّئاً: نتوسّم بالمرحلة المقبلة للبنان خيراً

Lebanon 24
10-01-2025 | 04:42
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 أجرى رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان صباح اليوم، اتصالاً هاتفياً برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مهنّئاً بانتخابه، ومتمنياً له التوفيق في مسيرته في سدّة الرئاسة.

واعتبر أرسلان، وفق بيان لمديرية الإعلام في الحزب، أن" المرحلة تقتضي من جميع المكونات اللبنانية بمختلف أطيافها وطوائفها وانتماءاتها الإلتفاف حول الرئيس والمساعدة في إنجاح عهده الذي نتوسّم فيه خيراً، حيث المسؤولية تقع علينا جميعاً للتوصل إلى خلاص وطننا من أزماته ومشاكله".
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