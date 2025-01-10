بعد إجراءات قضائية.. المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تتسلّم من الجيش هذه المباني

أفادت مندوبة "لبنان 24" لأن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تسلّمت من الجيش المباني التي كانت تشغلها الجبهة الشعبية والتي قامت بتشييدها في استملاك المصلحة في منطقة بر الياس - عين البيضا.



وكانت المصلحة قد اتخذت الاجراءات القضائية مسبقاً امام النيابة العامة التمييزية الرامية الى ملاحقة المعتدين والاشخاص العاملين لحسابهم.

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