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لبنان

بعد إجراءات قضائية.. المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تتسلّم من الجيش هذه المباني

Lebanon 24
10-01-2025 | 04:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" لأن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تسلّمت من الجيش المباني التي كانت تشغلها الجبهة الشعبية والتي قامت بتشييدها في استملاك المصلحة في منطقة بر الياس - عين البيضا.

 وكانت المصلحة قد اتخذت الاجراءات القضائية مسبقاً امام النيابة العامة التمييزية الرامية الى ملاحقة المعتدين والاشخاص العاملين لحسابهم.
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