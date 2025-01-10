رابطة الروم الكاثوليك هنأت الرئيس عون

تقدّم المجلس التنفيذي لرابطة الروم الكاثوليك برئاسة البروفسور ميشال فريد الخوري في بيان من العماد جوزاف عون بالتهنئة لانتخابه رئيس للجمهورية.

وقال: "نتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريك لهذه المناسبة المباركة في تاريخ وطننا الحبيب لبنان ألا وهي إنتخابكم الرئيس ال 14 للجمهورية اللبنانية. نعلّق آمالاً كبيرة عليكم ونتمنى لكم النجاح ونثق بأنّ رآستكم ستقود لبنان نحو مرحلةٍ جديدةٍ من الازدهار والتماسك وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. نحن كرابطة نُعرب عن دعمنا الكامل لمساعيكم في تعزيز المؤسّسات الدستورية وترسيخ الأمن والاستقرار وجاهزون للتعاون معكم في أيّ جهدٍ يهدف إلى خدمة المصلحة الوطنية وتعزيز دولة القانون والمؤسسات والحفاظ على العيش المشترك. نسأل الله تعالى أن يوفّقكم وينير دربكم لتحقيق مستقبلٍ أفضل للبنان وشعبه". (الوكالة الوطنية)