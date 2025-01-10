شيخ العقل التقى السفير السعودي: ننوه بدور المملكة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي

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التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دارته في شانيه صباح اليوم السفير السعودي في لبنان د. وليد البخاري، وتناول اللقاء العلاقات التاريخية بين طائفة الموحدين الدروز والمملكة العربية السعودية، وسبل الحفاظ عليها وتطويرها. إلى جانب البحث بعدد من القضايا المطروحة والمستجدات على مستوى لبنان والمنطقة، ولا سيما الانجاز الأخير المتمثل بانتخاب رئيس الجمهورية، حيث كان تنويه باهمية الدور الذي لعبه اصدقاء لبنان وfخاصة السعودية في هذا الشأن.وكان اللقاء مناسبة، رحب خلالها الشيخ ابي المنى بالسفير البخاري، مؤكدا تلك "العلاقات الطيبة والروابط المتميزة التي تجمع بيننا، والتي تعكس روح الأخوة والحرص المشترك، منوها بالدور الفاعل الذي لعبته المملكة، إلى جانب باقي الدول الاعضاء في اللجنة الخماسية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بعد اكثر من سنتين على الفراغ وما تركه من تداعيات سلبية على مستوى العلاقات والثقة وتراجع اداء السلطة والمؤسسات"، آملاً في هذا الاطار "الانطلاق بمسار عمل الدولة على نحو سريع وأولها الاستشارات لتشكيل حكومة جديدة قادرة على تحقيق التطلعات".وقال شيخ العقل: "ليس جديدا على المملكة هذا الاحتضان للبنان، وقد لمسنا يد الخير والعطاء والوقوف إلى جانب لبنان في الكثير من المحطات المفصلية والمحن التي مر بها الوطن، ونتطلع اليوم الى تعزيز تلك الثقة بما يخدم البلدين الشقيقين".وبعد اللقاء نوّه السفير السعودي "بالعلاقة الخاصة التي تجمعه مع سماحة شيخ العقل، كما ان الزيارة هي زيارة موّدة وتقدير كبير، وفي اطار من التواصل وتمتين تلك العلاقة، وكانت فرصة كبيرة لتناول الرأي حول عدد من المواضيع".(الوكالة الوطنية)