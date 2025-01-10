عون يزور الرئيس الجديد في بعبدا.. وهذا ما قاله

زار رئيس الجمهوريّة السابق ميشال عون قصر بعبدا، اليوم الجمعة، حيث التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون.

وعُقد لقاء مقتضب بين الرئيسين في المكتب الرئاسي دام لنحو ربع ساعة فقط.

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وإثر ذلك، صرّح الرئيس السابق قائلاً: " من الطبيعي أن أزورَ الرئيس الجديد كوني كنتُ قبله رئيساً".



وتابع: "جئنا لتهنئة الرئيس الجديد جوزاف عون على انتخابه رئيساً للبلاد".