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لبنان

عون يزور الرئيس الجديد في بعبدا.. وهذا ما قاله

Lebanon 24
10-01-2025 | 05:18
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زار رئيس الجمهوريّة السابق ميشال عون قصر بعبدا، اليوم الجمعة، حيث التقى رئيس الجمهورية جوزاف عون.
وعُقد لقاء مقتضب بين الرئيسين في المكتب الرئاسي دام لنحو ربع ساعة فقط.
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وإثر ذلك، صرّح الرئيس السابق قائلاً: "من الطبيعي أن أزورَ الرئيس الجديد كوني كنتُ قبله رئيساً".

وتابع: "جئنا لتهنئة الرئيس الجديد جوزاف عون على انتخابه رئيساً للبلاد".
 
 
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