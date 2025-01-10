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لبنان

الخليل: يبقى لبنان ملتزماً بالتوصل إلى حلّ رضائي ومنصف بخصوص إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز

Lebanon 24
10-01-2025 | 06:26
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أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أنه "بالرغم من الأوقات العصيبة التي نعيشها، يبقى لبنان ملتزماً بالتوصل إلى حل رضائي ومنصف بخصوص إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز. وقال إنه وبتمديد مهل مرور الزمن، لن يُضطر حاملو هذه السندات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بسبب نفاذ المهل، ريثما يشاركون في إعادة هيكلة منظمة وتوافقية لهذه السندات".
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وأوضح أنه أيضاً قرار يأتي لمصلحة حاملي السندات او الدائنين ويمدّد مهل مرور الزمن ويفسح المجال لاعادة هيكلة محفظة الــeurobond بطريقة منتظمة تنصف جميع الدائنين، وتُعتبر خطوة تريحهم من رفع دعاوى قضائية ضد الدولة ، وهو أمر كان متوقّع عند نفاذ المهل و في حال عدم تمديدها.
وكان مجلس الوزراء في  جلسته المنعقدة بتاريخ 7 كانون الثاني 2025 ، وافق بالإجماع على قرار تعليق حق الدولة اللبنانية بالإدلاء بدفوع مرور زمن المهل التي تسري على مطالبات حاملي سندات اليوروبوند الصادرة عنها، وفقاً لقانون ولاية نيويورك أو أي مهل أخرى إن كانت تعاقدية أو غيرها وذلك لغاية 9 آذار 2028.  كما فوض مجلس الوزراء وزير المالية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أو المناسبة لتنفيذ هذا القرار، بما في ذلك تعديل شروط إصدارات سندات اليوروبوند.

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