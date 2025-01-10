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لبنان

من "الأمن العام".. إليكم نتائج مُباراة تعيين ضباط إختصاصيين

Lebanon 24
10-01-2025 | 06:29
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أصدرت المُديرية العامّة للأمن العام النتائج النهائيّة لمباراة تعيين ضباط اختصاصيين لصالحها.
 
وفي ما يلي النتائج على النحو التالي:
 
 
 
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