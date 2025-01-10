المفتي دريان اتصل بالرئيس عون والتقى السفير السعودي: كلنا امل بعهدكم

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هنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان العماد جوزاف عون بانتخابه رئيساً للجمهورية وذلك خلال اتصال أجراه مع الرئيس عون، متمنيا له" التوفيق والنجاح في مهامه الوطنية لحفظ أمن لبنان وسلامته واستقراره ونهضة شعبه، وللسير بالوطن نحو مستقبل عزيز وقوي ومجيد يحقق به آمال الشعب اللبناني وطموحاته نحو وحدته وسيادته وحريته وعروبته وتفعيل دور المؤسسات الدستورية وحضورها الفاعل وضرورة التنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة".وتوجه المفتي دريان الى الرئيس عون بالقول: "كلنا امل بعهدكم و بقسمكم ولنا ملء الثقة بكفاءتكم ومناقبيتكم وحرصكم على الوحدة الوطنية والعدالة والمساواة بين اللبنانيين، واللبنانيون ينتظرون منكم الكثير في وطننا الذي يعاني العديد من الأزمات ".واستقبل المفتي دريان سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري ، وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى ان السفير بخاري عبر خلال اللقاء عن "ارتياح المملكة العربية السعودية بإنجاز الاستحقاق الرئاسي في لبنان الذي تحقق بوحدة اللبنانيين التي تبعث الأمل في نفوسهم، واعتبره خطوة مهمة نحو الأمام لتعزيز نهضة لبنان وإعماره واستتباب الأمن والاستقرار والبدء بورشة الإصلاح واستعادة ثقة المجتمع العربي والدولي"، وابدى السفير بخاري "تقديره وإعجابه بخطاب قسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي كان على قدر المسئولية الوطنية".وشكر مفتي الجمهورية "المملكة العربية السعودية والدول العربية والصديقة والرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وكل النواب والقيادات اللبنانية على الجهود والمساعي التي بذلوها من أجل تحقيق الإنجاز الرئاسي، والتمسك بالثوابت الوطنية المتمثلة بالدستور واتفاق الطائف، والثوابت العربية المتعلقة بانتماء لبنان العربي".واكد ان" لبنان دخل في مرحلة انفراجات سياسية كبيرة بدأت بانتخاب رئيس للجمهورية وستستكمل بإذن الله بتشكيل حكومة جديدة وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية وعودة الحياة المستقرة الى لبنان الذي هو بحاجة إلى الكلمة الطيبة والخطاب الهادئ المتوازن والعمل معا من اجل مصلحة الوطن". (الوكالة الوطنية)