نقابة الصحافة: هذا الانتخاب وفخامة الرئيس هو عنوان لمرحلة جديدة في تاريخ لبنان

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عقد مجلس نقابة الصحافة اجتماعه الدوري برئاسة نقيب الصحافة عوني الكعكي وحضور الاعضاء وناقش المجتمعون الاوضاع السياسية والاجتماعية وبعد الاجتماع صدر بيان "هنأ فيه فخامة الرئيس جوزاف عون على انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية ، مؤكدا ان "هذا الانتخاب وفخامة الرئيس هو عنوان لمرحلة جديدة في تاريخ لبنان بنيت على توافق بين القوى السياسية والكتل النيابية،وبدعم عربي من دول صديقة لانهاء مرحلة الشغور التي طالت في الموقع الأول في الجمهورية".وأكد المجتمعون ان" المرحلة المقبلة تستدعي مزيدا من اللحمة الوطنية والتعاضد لاعادة انتظام الحياة السياسية في كل المواقع".واثنى "المجلس على اشارة فخامة الرئيس جوزاف عون إلى حرية الاعلام وصونها وحرية التعبير عن الرأي لتكون مساندا تصويب الامور".(الوكالة الوطنية)