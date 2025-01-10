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لبنان

مسؤول أميركيّ يكشف: إسرائيل ستتلقى رسالة من العالم بشأن لبنان هذا مضمونها

Lebanon 24
10-01-2025 | 07:04
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نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن "الإسرائيليين سيتلقون قريبا رسالة من كل أنحاء العالم تؤكد عدم إمكانية بقائهم في لبنان". 
 
 
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