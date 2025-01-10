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لبنان

ريزا: المجتمعات المحلية بحاجة ماسة إلى المساعدة الطارئة

Lebanon 24
10-01-2025 | 07:36
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أعلن منسق الشؤون الإنسانية في لبنان، عمران ريزا،  "تخصيص30 مليون دولار أمريكي من الصندوق الإنساني للبنان، لدعم تمويل الاحتياجات الإنسانية العاجلة نتيجة التصعيد الأخير في الأعمال العدائية، ومساعدة الأشخاص المتضررين والمتأثرين، بمن في ذلك من بقي من النازحين، والأشخاص العائدين إلى المناطق المتضررة".
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وقال في بيان:"لم يتوان الصندوق الإنساني للبنان عن دعم النازحين والمتضررين من النزاع. حتى في ذروة الأعمال العدائية، كان من أوائل المستجيبين لتوفير التمويل من أجل تلبية الاحتاياجات الطارئة"، بحسب ريزا.
وإلى جانب الخسائر الإنسانية المفجعة، تسببت الأعمال العدائية الأخيرة في دمار واسع للمنازل والبنى التحتية المدنية بما في ذلك مرافق الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، وباتت العديد من المجتمعات المحلية بحاجة ماسة إلى المساعدة الطارئة.
اضاف:""إن المساعدات الإنسانية اليوم شريان حياة أساسي للأشخاص والمجتمعات المتأثرة من الأعمال العدائية، وهذا التخصيص يمكننا من دعم العائدين إلى مناطقهم المتضررة وكذلك دعم من تبقى من النازحين".
(الوكالة الوطنية)
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