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لبنان

قوى الأمن عمّمت صورة فتاة... هل وقعتم ضحيّة أعمالها؟

Lebanon 24
10-01-2025 | 07:40
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السرقة والنشل في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن قيام عصابة تتألّف من عدة شبان ونساء بنشل المواطنين، وخاصة في المحال التجارية ضمن نطاق محافظتَي جبل لبنان والجنوب.
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على أثر ذلك، كثّفت قطعات الشعبة جهودها الاستعلامية والتقنية لكشف هوية أفراد العصابة المذكورة، حيث تبيّن أن أفرادها يستخدمون في عملياتهم سيارة نوع “ب أم” تحمل لوحات مزوّرة. ومن خلال الاستقصاءات والتحرّيات الحثيثة، تمكّنت من تحديد هوية أفراد العصابة ومن بينهم المدعوة:

د. ش. (من مواليد عام ١٩٩٤، أردنية الجنسية)
والتي تدّعي بأنها لبنانية مكتومة القيد باسم مغاير، وهي من أصحاب السوابق بجرائم سرقة ونشل.

بتاريخ 4-1-2025 وبعد عملية متابعة دقيقة، أوقفتها إحدى دوريات الشعبة في محلة برجا الطريق البحرية.

بالتحقيق معها، اعترفت أنها نفّذت العديد من عمليات النشل ضمن جبل لبنان وصيدا ومحيطها برفقة آخرين، كما تم العثور على لباس استُخدِم من قِبَلِها في إحدى عمليات السرقة في صيدا تم ضبطه.

لذلك وبناء على إشارة القضاء، تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوفة، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعمالها التوجه إلى فرع معلومات جبل لبنان الكائن في محلة جسر الباشا، أو الاتصال على رقم الهاتف ٥۱۳۷۳۲- 01
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