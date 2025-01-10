Advertisement

لبنان

في مكان لا تصله الشمس... أين تضع إسرائيل معتقلي "حزب الله"؟

Lebanon 24
10-01-2025 | 08:15
A-
A+
Doc-P-1304170-638721180745892228.jpg
Doc-P-1304170-638721180745892228.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ تقريراً أعدته هيئة البث الإسرائيلي، كشف أن السلطات الإسرائيلية قامت بفتح سجن تحت الأرض للمعتقلين من حركة "حماس" و"حزب الله" لا تصله أشعة الشمس.

وأشار التقرير إلى أن "حوالي 75 معتقلا من قوة النخبة في حماس وقوة الرضوان في حزب الله محتجزون حاليا في السجن تحت الأرض، والذي أغلقت أصغر نوافذه لحجبه كليا".
Advertisement

وقالت هيئة البث إن "المعتقلين هناك مكبلون بالأصفاد ومحتجزون في زنازينهم لمدة 23 ساعة يوميا".

وأضافت: "يسمح بالخروج مرة واحدة يوميا إلى ساحة صغيرة مغلقة، لكن هذه الساحة أيضا لا تصل إليها أشعة الشمس".

وتابعت أن المعتقلين في هذا السجن لا يحصلون إلا على فراش في الأرض وكميات محدودة من الطعام. 

وأوضح التقرير أن السلطات الإسرائيلية تصنف هؤلاء المعتقلين على أنهم "شديدو الخطورة، ولا يتوقع الإفراج عنهم لفترة طويلة، إن حدث ذلك أصلا". (روسيا اليوم)
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2025-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:31 | 2025-01-10
10:13 | 2025-01-10
10:10 | 2025-01-10
10:06 | 2025-01-10
09:53 | 2025-01-10
09:50 | 2025-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24