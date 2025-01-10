في مكان لا تصله الشمس... أين تضع إسرائيل معتقلي "حزب الله"؟

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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ تقريراً أعدته هيئة البث الإسرائيلي، كشف أن السلطات الإسرائيلية قامت بفتح سجن تحت الأرض للمعتقلين من حركة "حماس" و"حزب الله" لا تصله أشعة الشمس.وأشار التقرير إلى أن "حوالي 75 معتقلا من قوة النخبة في حماس وقوة الرضوان في حزب الله محتجزون حاليا في السجن تحت الأرض، والذي أغلقت أصغر نوافذه لحجبه كليا".وقالت هيئة البث إن "المعتقلين هناك مكبلون بالأصفاد ومحتجزون في زنازينهم لمدة 23 ساعة يوميا".وأضافت: "يسمح بالخروج مرة واحدة يوميا إلى ساحة صغيرة مغلقة، لكن هذه الساحة أيضا لا تصل إليها أشعة الشمس".وتابعت أن المعتقلين في هذا السجن لا يحصلون إلا على فراش في الأرض وكميات محدودة من الطعام.وأوضح التقرير أن السلطات الإسرائيلية تصنف هؤلاء المعتقلين على أنهم "شديدو الخطورة، ولا يتوقع الإفراج عنهم لفترة طويلة، إن حدث ذلك أصلا". (روسيا اليوم)