ضاهر: انا مع الحراك الدولي الذي رافق موضوع الانتخابات الرئاسية

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رتمنى النائب ميشال ضاهر على رئيس الحكومة المقبل أن" يعمل على ضرورة احترام مبدأ فصل السلطات"، وقال: انا شخصيا ضدّ جمع النيابة والوزارة لاننا نريد مجلس نيابي يحاسب الحكومة في حالة التقصير".وشدّد ضاهر في بيان "على ان تأييده لوصول قائد الجيش العماد جوزاف عون الى سدّة الرئاسة أتى إيماناً منه بشخص وأداء القائد بعد مسيرته في قيادة الجيش والمحافظة على المؤسسة العسكرية في أحلك الظروف".وقال :" انا مع الحراك الدولي الذي رافق موضوع الانتخابات الرئاسية لان الدول انتظرتنا طويلا وكان لا بد من هذا الحراك الذي أنهى الشغور الرئاسي ويؤسس لقيام دولة قوية".اضاف:" نريد رئيس حكومة يتشارك مع رئيس الجمهورية لاطلاق العجلة الاقتصادية والمالية والإعمار"، مطالبا ب"صلاحيات استثنائية للحكومة المقبلة في الموضوع المالي والاقتصادي". (الوكالة الوطنية)