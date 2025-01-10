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لبنان

تحذير للمواطنين.. إليكم ما ضبط في منطقتي الأوزاعي والحازمية

Lebanon 24
10-01-2025 | 08:55
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أشارت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، في بيان، انه "بناء على إشارة المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، دهمت قوة من جهاز مكافحة التهريب في إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" شقتين سكنيتين في منطقتي الأوزاعي والحازمية وضبطت كميات من السجائر الالكترونية التي تحوي في داخلها أربعة اصناف من المخدرات. 
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 وتم تسطير محاضر ضبط بالمخالفين، وأحيل الموقوف مع المحاضر إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية في قوى الأمن الداخلي.
 وحذرت "الريجي" المواطنين من شراء أية مصنوعات تبغية غير صادرة من مستودعاتها". (الوكالة الوطنية)
 
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