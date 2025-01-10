محمود غادر منزله إلى جهة مجهولة ولم يَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:محمود جمال اليحفوفي (من مواليد عام 1991، لبناني الجنسية)الذي غادر بتاريخ 06-01-2025 منزله الكائن في محلة حيّ السّلّم إلى جهة مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة المريجة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 244578-70، للإدلاء بما لديهم من معلومات.