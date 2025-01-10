بيان من جمعيات السلامة المرورية

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نظرا لتفاقم عبء مشاكل السلامة المرورية في الآونة الاخيرة، وعطفا على التراخي المزمن الذي رافق أداء المؤسسات المعنية الأساسية في الإدارة اللبنانية وبعد إنتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، وبناء على دعوة رئيس المرصد اللبناني للسلامة المرورية لدى جوستيسيا الدكتور ميشال مطران، عُقد في مقر المرصد الاجتماع الأول لجمعيات السلامة المرورية في لبنان بهدف تعزيز التعاون والتداول بواقع السلامة المرورية وآفاق التحسين.وقد شارك كل من الدكتور بول مرقص رئيس ومؤسس جوستيسيا والبروفسور رمزي سلامة أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية والمهندس راشد سركيس رئيس جمعية Mobility for Lebanon كضيوف.وقد أجمع المجتمعون على ما يلي:أولا، الدعوة إلى تفعيل عمل أمانة سر المجلس الوطني للسلامة المرورية (الباب العاشر المادة 355 وما يليها من قانون السير 243/2012) عبر تخصيص الأموال اللازمة في موازنة الدولة وتعزيز الكادر التقني.ثانيا، معاودة اجتماعات اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.ثالثا، مشاركة مضامين ونتائج الاستشارات الخاصة بالاستراتيجية المرورية للسلامة المرورية التي نتجت عن المشروع الاستشاري الممول من البنك الدولي مع جمعيات القطاع الاهلي والعمل على إقرارها.رابعا وأخيرا، يؤكد المجتمعون على أن مسار منح رخصة السوق المتّبع حاليا من قبل هيئة إدارة السير والآليات والمركبات (النافعة) هو مسار غير قانوني بالدرجة الأولى. وعليه يدعو المجتمعون الهيئة إلى الالتزام بقرار اللجنة الوطنية للسلامة المرورية الخاص بمضامين ومحتوى مناهج تعليم السوق وتأهيل المدربين الذي أقر بتاريخ 9/7/2018.وقد أكد الحاضرون على إبقاء المداولات مفتوحة فيما بينهم ومتابعة الضغط على الجهات المعنية بشتى السبل لتحسين معايير سلامة الطرق والحد من عدد الضحايا متمنين أن تكون السلامة المرورية على سلّم أولويات العهد الجديد ومباركين لرئيس الجمهورية فخامة العماد جوزاف عون استلامه مهامه الجديدة.