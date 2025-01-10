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لبنان

اسطفان أعلن بدء وزارة الاشغال تعبيد وصيانة طريق زحلة

Lebanon 24
10-01-2025 | 09:18
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صدر عن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان البيان الآتي: بعد متابعة حثيثة، نعلن بدء وزارة الاشغال بتعبيد وتزفيت وصيانة طريق زحلة – المنارة – حي السيدة، كما وعدنا، ولو ان الظروف الأمنية ادت الى التأخير في انجازه. وأتوجه بجزيل الشكر للوزير علي حمية وفريق عمل الوزارة على تعاونهم وجهودهم للحفاظ على سلامة المواطنين ". (الوطالة الوطنية)
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