اسطفان أعلن بدء وزارة الاشغال تعبيد وصيانة طريق زحلة

صدر عن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان البيان الآتي: بعد متابعة حثيثة، نعلن بدء وزارة الاشغال بتعبيد وتزفيت وصيانة طريق زحلة – المنارة – حي السيدة، كما وعدنا، ولو ان الظروف الأمنية ادت الى التأخير في انجازه. وأتوجه بجزيل الشكر للوزير علي حمية وفريق عمل الوزارة على تعاونهم وجهودهم للحفاظ على سلامة المواطنين ". (الوطالة الوطنية)

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