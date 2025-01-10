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لبنان

آخر المعلومات عن "غارة طيردبا"... هذه حصيلة الشهداء والجرحى

Lebanon 24
10-01-2025 | 09:41
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدوّ الإسرائيلي على بلدة طيردبا أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصين وإصابة شخصين آخرين بجروح.
 
 
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