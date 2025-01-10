Advertisement

لبنان

سفارة أوكرانيا في لبنان: انتخاب رئيس خطوة أساسية لاستعادة الاستقرار

Lebanon 24
10-01-2025 | 09:48
A-
A+

Doc-P-1304211-638721247098635378.jpg
Doc-P-1304211-638721247098635378.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هنأت سفارة أوكرانيا في لبنان ببيان، "الشعب اللبناني بانتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية".
ولفتت الى أن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان هنأ نظيره اللبناني العماد عون عبر منصة إكس، معبرا عن تمنياته للشعب اللبناني الصديق بالسلام والاستقرار والازدهار". 
Advertisement
وذكر البيان أن "وزارة الخارجية الأوكرانية أشارت على موقعها الرسمي، إلى أن أوكرانيا تابعت عن كثب مجريات جلسة مجلس النواب اللبناني، وهنأت لبنان على هذه الخطوة المهمة التي طال انتظارها، اذ يعتبر انتخاب رئيس للجمهورية خطوة أساسية نحو تجاوز الأزمة السياسية والمؤسساتية، واستعادة الاستقرار الداخلي والإقليمي. وأملت أن يُسهم هذا القرار السياسي في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الصديق في بناء دولة ديمقراطية، مستقرة، سلمية ومزدهرة". 
وأشار البيان الى أن "أوكرانيا تؤكد حرصها على استقرار وازدهار لبنان كأحد شركائها الموثوقين، وتعرب عن استعدادها للتعاون مع الجمهورية اللبنانية بهدف تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المنظمات الدولية". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2025-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:31 | 2025-01-10
10:13 | 2025-01-10
10:10 | 2025-01-10
10:06 | 2025-01-10
09:53 | 2025-01-10
09:50 | 2025-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24