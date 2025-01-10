سفارة أوكرانيا في لبنان: انتخاب رئيس خطوة أساسية لاستعادة الاستقرار

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هنأت سفارة أوكرانيا في لبنان ببيان، "الشعب اللبناني بانتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية".ولفتت الى أن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان هنأ نظيره اللبناني العماد عون عبر منصة إكس، معبرا عن تمنياته للشعب اللبناني الصديق بالسلام والاستقرار والازدهار".وذكر البيان أن "وزارة الخارجية الأوكرانية أشارت على موقعها الرسمي، إلى أن أوكرانيا تابعت عن كثب مجريات جلسة مجلس النواب اللبناني، وهنأت لبنان على هذه الخطوة المهمة التي طال انتظارها، اذ يعتبر انتخاب رئيس للجمهورية خطوة أساسية نحو تجاوز الأزمة السياسية والمؤسساتية، واستعادة الاستقرار الداخلي والإقليمي. وأملت أن يُسهم هذا القرار السياسي في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الصديق في بناء دولة ديمقراطية، مستقرة، سلمية ومزدهرة".وأشار البيان الى أن "أوكرانيا تؤكد حرصها على استقرار وازدهار لبنان كأحد شركائها الموثوقين، وتعرب عن استعدادها للتعاون مع الجمهورية اللبنانية بهدف تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المنظمات الدولية". (الوكالة الوطنية)