18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الخطيب استقبل السفير السعودي شاكرا المملكة على جهودها
Lebanon 24
10-01-2025
|
09:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بعد ظهر اليوم، في مقر المجلس في الحازمية ، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري.
وأشار بيان عن المجلس ان "أجواء اللقاء كانت الايجابية جدا. وكانت جولة أفق في التطورات الاخيرة والتوقعات بالنسبة للمستقبل".
Advertisement
وشكر العلامة الخطيب "الجهود التي بذلتها المملكة في اتجاه استقرار لبنان، وفي مقدمة ذلك المساعدة على انتخاب رئيس الجمهورية والتي تكللت أمس بالنجاح من خلال انتخاب الرئيس العماد جوزف عون بعد فترة طويلة من الشغور الرئاسي".
وتمنى على السفير "ان تواصل المملكة جهودها للمساهمة في زوال الاحتلال الاسرائيلي عن الاراضي اللبنانية، وكذلك المساهمة في إعادة إعمار ما هدمته الحرب".
واكد السفير بخاري "ان المملكة لن تألو جهدا في مساعدة لبنان وإخراجه من أزمته"، وقال للعلامة الخطيب:"أن أبواب المملكة مفتوحة امامكم لزيارتها في أي وقت". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة من نجمة "ستار أكاديمي".. فنانة لبنانية ترتدي الحجاب وتحذف صورها!
Lebanon 24
مفاجأة من نجمة "ستار أكاديمي".. فنانة لبنانية ترتدي الحجاب وتحذف صورها!
14:46 | 2025-01-09
09/01/2025 02:46:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بالوشاح والقلادة.. الصور الاولى لعائلة رئيس الجمهورية من قصر بعبدا
Lebanon 24
بالوشاح والقلادة.. الصور الاولى لعائلة رئيس الجمهورية من قصر بعبدا
14:51 | 2025-01-09
09/01/2025 02:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب غاضبة وتوجه رسالة شديدة اللهجة لهذا النائب: "ابدعت بالذكورية"!
Lebanon 24
مايا دياب غاضبة وتوجه رسالة شديدة اللهجة لهذا النائب: "ابدعت بالذكورية"!
14:56 | 2025-01-09
09/01/2025 02:56:34
Lebanon 24
Lebanon 24
إصابات ووفيات وإطلاق نار... شاهدوا بالفيديو ما حدث في الجامع الاموي
Lebanon 24
إصابات ووفيات وإطلاق نار... شاهدوا بالفيديو ما حدث في الجامع الاموي
06:44 | 2025-01-10
10/01/2025 06:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ملياردير إماراتي هنّأ عون بانتخابه رئيسا.. وهذا ما قاله عن لبنان
Lebanon 24
ملياردير إماراتي هنّأ عون بانتخابه رئيسا.. وهذا ما قاله عن لبنان
01:49 | 2025-01-10
10/01/2025 01:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:31 | 2025-01-10
7 شهداء بينهم الشاب حسن... إليكم جديد الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت طيردبا
10:13 | 2025-01-10
الحشيمي زار رئيس الحكومة وأشاد بـ"حكمته في إدارة الازمات"
10:10 | 2025-01-10
طوق أمنيّ للجيش على أوتوستراد البداوي... ما الذي يجري هناك؟
10:06 | 2025-01-10
حزب الوطنيين الاحرار : لطي صفحة الماضي ومواكبة العهد الجديد بالتضامن
09:50 | 2025-01-10
وزير الخارجية الإيطالية من بعبدا: انتخاب عون محطة أساسية ومهمة جداً
09:48 | 2025-01-10
سفارة أوكرانيا في لبنان: انتخاب رئيس خطوة أساسية لاستعادة الاستقرار
فيديو
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. كواليس ساعات الاسد الأخيرة وانهيار النظام يرويها رئيس وزرائه (فيديو)
23:06 | 2025-01-09
10/01/2025 17:49:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
10/01/2025 17:49:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
02:49 | 2025-01-06
10/01/2025 17:49:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24