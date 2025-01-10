الخطيب استقبل السفير السعودي شاكرا المملكة على جهودها

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استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بعد ظهر اليوم، في مقر المجلس في الحازمية ، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري.وأشار بيان عن المجلس ان "أجواء اللقاء كانت الايجابية جدا. وكانت جولة أفق في التطورات الاخيرة والتوقعات بالنسبة للمستقبل".وشكر العلامة الخطيب "الجهود التي بذلتها المملكة في اتجاه استقرار لبنان، وفي مقدمة ذلك المساعدة على انتخاب رئيس الجمهورية والتي تكللت أمس بالنجاح من خلال انتخاب الرئيس العماد جوزف عون بعد فترة طويلة من الشغور الرئاسي".وتمنى على السفير "ان تواصل المملكة جهودها للمساهمة في زوال الاحتلال الاسرائيلي عن الاراضي اللبنانية، وكذلك المساهمة في إعادة إعمار ما هدمته الحرب".واكد السفير بخاري "ان المملكة لن تألو جهدا في مساعدة لبنان وإخراجه من أزمته"، وقال للعلامة الخطيب:"أن أبواب المملكة مفتوحة امامكم لزيارتها في أي وقت". (الوكالة الوطنية)