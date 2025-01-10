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لبنان

حزب الوطنيين الاحرار : لطي صفحة الماضي ومواكبة العهد الجديد بالتضامن

Lebanon 24
10-01-2025 | 10:06
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تقدم حزب الوطنيين الأحرار، في بيان، ب"صادق التهاني والدعاء بالتوفيق إلى فخامة الرئيس، آملا "ان تدفع هذه الخطوة نحو مسيرة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية واستعادة سلطة الدولة الراعية والضامنة لحقوق جميع ابنائها، وبسط سيادتها على كامل تُرابها، بعد فترة مظلمة من عمرِ الوطن. 
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أضاف :" لقد شكل انتخاب القائد رئيسا، بما يتمتع به من شجاعة وحكمة ومناقبية، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من السلام والبناء والازدهار، وانتصارا للشعب اللبناني الذي عبر عن فرحه بمشاعر وطنية جامعة. لذا، فاللبنانيون مدعوون اليوم إلى طي صفحة الماضي ومواكبة العهد الجديد بإرادة صلبة، وبالتضامن حول مندرجات خطاب القسم، الذي شكل خارطة طريقٍ لمواجهة تحديات المرحلة، توقا إلى إنقاذ لبنان وطنا نهائيا لجميع ابنائه واستعادة صدقيته امام المجتمع الدولي". (الوكالة الوطنية)
 
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