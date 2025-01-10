Advertisement

لبنان

الحشيمي زار رئيس الحكومة وأشاد بـ"حكمته في إدارة الازمات"

Lebanon 24
10-01-2025 | 10:13
A-
A+
Doc-P-1304222-638721261132878114.png
Doc-P-1304222-638721261132878114.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن النائب الدكتور بلال الحشيمي في بيان، أنه زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتمحور اللقاء حول "العديد من القضايا الهامة التي تهم لبنان، وخصوصا موضوع الحدود اللبنانية السورية وأهمية إعادة فتحها، لما لها من دور في تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص جديدة للبنانيين".
Advertisement
ولفت البيان الى أن الحشيمي أطلع الرئيس ميقاتي على "اللقاء الذي جمعه مع رئيس المركز الأمني السوري في جديدة يابوس، وتناول آليات تحسين إدارة الحدود. وقد أكد رئيس المركز أنه تم إرسال بعض النقاط الأساسية إلى الدولة اللبنانية لمعالجتها بما يضمن تسريع الإجراءات وتعزيز التعاون المشترك".
واشار البيان الى أن الحشيمي "اطلع من الرئيس ميقاتي على اجواء زيارته المرتقبة إلى سوريا تلبية لدعوة قائد الإدارة الجديدة السيد أحمد الشرع، والتي سيرافقه فيها وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب".
وأمل الحشيمي أن "تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات اللبنانية السورية، وإرساء تعاون فعّال يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين".
وذكر البيان أن الحشيمي "أعرب خلال اللقاء، عن تقديره للرئيس ميقاتي الذي أظهر خلال توليه مسؤولية رئاسة الحكومة، حكمة استثنائية في إدارة الأزمات، في ظل غياب رئيس للجمهورية وحرص على حفظ استقرار البلاد ومصلحة المواطن".
وشكر الحشيمي "الوزراء الذين وقفوا الى جانب الرئيس ميقاتي وأسهموا في الحفاظ على استمرارية العمل الحكومي رغم كل التحديات التي واجهتها البلاد، لتسيير شؤون الدولة وتلبية احتياجات المواطنين".
وأمل "مع انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، ان تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة جديدة لتعزيز العمل المؤسساتي والتكاتف بين جميع الأطراف من أجل إيجاد حلول جذرية للأزمات التي يمر بها بلدنا الحبيب"، مجددا شكره وتقديره للرئيس ميقاتي على "جهوده المستمرة، في الحفاظ على استقرار لبنان وتحقيق التوازن في هذه الظروف الصعبة". (الوكالة الوطنية)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:51 | 2025-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2025-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:31 | 2025-01-10
10:10 | 2025-01-10
10:06 | 2025-01-10
09:53 | 2025-01-10
09:50 | 2025-01-10
09:48 | 2025-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24