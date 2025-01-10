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لبنان

ضبط كميّة كبيرة من البطاطا... ودعوة إلى المواطنين والتجار

Lebanon 24
10-01-2025 | 10:43
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صدر عن وزارة الزراعة البيان التالي: 

بتاريخ 10 كانون الثاني 2025، وبتوجيهات معالي وزير الزراعة، قامت مصلحة زراعة عكار، وبمؤازرة مكتب أمن الدولة في عكار، بتنفيذ عملية مداهمة في سوق خضار عكار. وأسفرت العملية عن مصادرة كمية كبيرة من البطاطا المهربة، والتي أصبحت بحوزة جهاز أمن الدولة بعد ضبطها.  
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تؤكد وزارة الزراعة التزامها الكامل بحماية الإنتاج الزراعي المحلي، ومكافحة التهريب الذي يضر بالمزارعين اللبنانيين واقتصاد البلاد. وتشدد الوزارة على استمرار التعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتورطين في هذه العمليات غير المشروعة.  

تدعو الوزارة جميع المواطنين والتجار إلى الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء، وتؤكد أن العملية ستتبعها عمليات مماثلة في معظم المناطق اللبنانية، وأن مكافحة التهريب هي أولوية الوزارة لحماية السوق المحلي وتأمين حقوق المزارعين اللبنانيين. 
 
 
 
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