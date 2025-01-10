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لبنان
"هذا الحساب يُدار من الاستخبارات الإسرائيلية".. تحذيرٌ عاجل للمواطنين!
Lebanon 24
10-01-2025
|
11:58
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حذرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين، من الولوج إلى حساب عبر تطبيق “X” باسم (بيام آبي) تعريفه “Payameabi”، يحتوي على منشورات باللغة الفارسية، مؤيّدة للعدو الإسرائيلي، وقد تم وضع منشور باللغة العربية موجَّهًا للشعب اللبناني، يدعوهم إلى الإفشاء بمعلومات عن حزب الله من خلال تعبئة نموذج محدّد، والتواصل مع الجهة المُشغِّلة عبر تطبيق “Telegram” من خلال قناة “Message blue Arabic official”، حيث تبيّن لهذه المديرية أن هذا الحساب يُدار من الاستخبارات الإسرائيلية بهدف تجنيد العملاء، ومركزها تل ابيب.
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