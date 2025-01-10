حصيلة جديدة لشهداء غارة طيردبا.. ونداءٌ من البلدية

أعلنت وزارة الصحّة العامة، مساء الجمعة، استشهاد 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة طيردبا - جنوب لبنان.

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وذكرت الوزارة أن القصف أسفر أيضاً عن إصابة 4 أشخاص آخرين بجروح.

من جهتها، طالبت بلدية طيردبا بـ"عدم التردد الى مكان الغارة الإسرائيلية".