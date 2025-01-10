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لبنان

حصيلة جديدة لشهداء غارة طيردبا.. ونداءٌ من البلدية

Lebanon 24
10-01-2025 | 12:04
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أعلنت وزارة الصحّة العامة، مساء الجمعة، استشهاد 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة طيردبا - جنوب لبنان.
 
 
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وذكرت الوزارة أن القصف أسفر أيضاً عن إصابة 4 أشخاص آخرين بجروح.
 
 
من جهتها، طالبت بلدية طيردبا بـ"عدم التردد الى مكان الغارة الإسرائيلية".
 
 
 
 
وفي بيان لها، قالت البلدية: "بعد التنسيق مع مخابرات الجيش اللبناني، يمنع التردد إلى مكان الغارة حرصا على سلامة الجميع بسبب وجود ذخائر غير منفجرة ما زالت في المكان، وستعمل فرق الهندسة في الجيش اللبناني على إزالتها يوم غد".
 
 
 
 
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