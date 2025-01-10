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لبنان

تفجيرات في بلدة جنوبيّة.. هذا ما فعله جيش العدو

Lebanon 24
10-01-2025 | 12:26
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ذكرت المعلومات، اليوم الجمعة، أنّ العدو الإسرائيليّ نفذ عمليتيّ تدمير في بلدة كفركلا - جنوب لبنان.
 
وأشارت المصادر إلى أنَّ أصوات التفجير سُمعت في مختلف أرجاء المنطقة المحاذية لكفركلا.
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