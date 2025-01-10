تفجيرات في بلدة جنوبيّة.. هذا ما فعله جيش العدو

ذكرت المعلومات، اليوم الجمعة، أنّ العدو الإسرائيليّ نفذ عمليتيّ تدمير في بلدة كفركلا - جنوب لبنان.

وأشارت المصادر إلى أنَّ أصوات التفجير سُمعت في مختلف أرجاء المنطقة المحاذية لكفركلا.