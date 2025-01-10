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لبنان

رسمياً.. ماذا أعلنت أميركا عن "هدنة لبنان"؟

Lebanon 24
10-01-2025 | 12:34
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قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض جون كيربي إن واشنطن "مهتمة للغاية" بتمديد وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل.
 
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وذكر كيربي، رداً على سؤال من "الشرق": "نحن مهتمون للغاية بتمديد وقف إطلاق النار لما بعد فترة الـ60 يوماً، ونعمل بجد عبر القنوات الدبلوماسية. الآن، ومع وجود رئيس جديد للبنان، نحاول العمل معه لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تحقيق ذلك. نحن نعمل بكل تأكيد لضمان استمرار هذا الوقف وإيجاد توافق حوله".
 
 
بدورها، نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر فرنسية قولها إن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان دخل في "دينامية" تسمح ببدء انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب
 
وتوصلت إسرائيل وحزب الله في أواخر كانون الأول الماضي، بوساطة أميركية، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً.
 
 
وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون إصرار لبنان على انسحاب إسرائيل بالكامل مما تبقى من الأراضي اللبنانية المحتلة، وانتشار الجيش على الحدود الجنوية.
 
وجاء كلام عون خلال استقباله نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس الذي وصل إلى لبنان في زيارة تهنئة بعد يوم واحد من تسلم عون مهامه الرئاسية.
 
وفي حديث له، قال عون: "فور تشكيل الحكومة الجديدة، ستنطلق عجلة العمل الحكومي، ودعم الاتحاد الأوروبي في هذا المجال ضروري وبنّاء".
 
 
 
 
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