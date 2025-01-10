خلف: المطلوب منا مواقف وطنية جامعة وإنقاذية

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رأى النائب ملحم خلف أن "خطاب الرئيس جوزيف عون البارحة، هو خطاب التغيير و17 تشرين وأكد أن هناك رؤية ودولة في هذا البلد".وفي حديث للـLBCI، قال خلف: "نحن أمام مخاطر كبيرة، فالمنطقة حولنا متفلتة، والمطلوب منا مواقف وطنية جامعة وإنقاذية"، مضيفا: "لم يكن باستطاعتي خرق الدستور بعد 721 يومًا في مجلس النواب، واليوم صفحة جديدة".وتابع: "من كان ضمن السلطة السياسية عليه أن "يرتاح"، والحكومة يجب أن تكون من الطاقة الشبابية ذات الكفاءة القادرة على إنقاذ الوطن".