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لبنان

بالفيديو.. رئيس الجمهورية "لا ينام بالقصر"!

Lebanon 24
10-01-2025 | 12:47
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ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم الجمعة، أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، غادر القصر الجمهوري بعد انتهاء نشاطه هناك.
 
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وأوضحت القناة أنّ عون لن يبيت ليلته في القصر.

 
 
 
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