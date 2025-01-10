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لبنان
بالفيديو.. رئيس الجمهورية "لا ينام بالقصر"!
Lebanon 24
10-01-2025
|
12:47
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ذكرت قناة الـ"MTV"، اليوم الجمعة، أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، غادر القصر الجمهوري بعد انتهاء نشاطه هناك.
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وأوضحت القناة أنّ عون لن يبيت ليلته في القصر.
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جوزاف عون
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