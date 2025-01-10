منخفض جوي يصل غداً.. وهذا ما ينتظر اللبنانيين

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منخفض جوي متوسط الفعالية مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مما يؤدي إلى طقس متقلب وماطر أحياناً، مع انخفاض بدرجات الحرارة ويستمر حتى فجر يوم الأحد حيث يتجه شرقاً ويستقر الطقس تدريجياً مع عودة درجات الحرارة الى الارتفاع.الطقس المتوقع في لبنان:السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق، تنحسر الأمطار تدريجياً خلال الليل.الأحد: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال ساعات الصباح الأولى ، يتحسن الطقس تدريجياً خلال النهار.الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.