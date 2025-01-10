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لبنان

"شخصية وطنية مخلصة تجاه بلاده".. تعليق أميركي عن الرئيس عون

Lebanon 24
10-01-2025 | 15:25
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أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي في تصريح خاص لـ"الشرق"، أن رئيس الجمهورية جوزيف عون، يتمتع بسجل حافل من الإنجازات، معبرة عن آمال الولايات المتحدة الكبيرة في أن يقوم الرئيس عون بكل الأمور الصحيحة لدعم لبنان في المرحلة المقبلة. وأضافت أنه يُعتبر شخصية وطنية مخلصة تجاه بلاده.
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