"شخصية وطنية مخلصة تجاه بلاده".. تعليق أميركي عن الرئيس عون

Advertisement

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركي في تصريح خاص لـ"الشرق"، أن رئيس الجمهورية جوزيف عون، يتمتع بسجل حافل من الإنجازات، معبرة عن آمال الولايات المتحدة الكبيرة في أن يقوم الرئيس عون بكل الأمور الصحيحة لدعم لبنان في المرحلة المقبلة. وأضافت أنه يُعتبر شخصية وطنية مخلصة تجاه بلاده.