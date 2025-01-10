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لبنان

ملف "ناري" أغفله "الطامحون" لرئاسة الحكومة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-01-2025 | 15:37
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يتجه خبراء لطرح تساؤلات على "الطامحين" بتولي رئاسة الحكومة في العهد الرئاسي الجديد تتعلق بخطتهم لمواكبة إتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وعما إذا كانوا يدركون الثغرات والمطبات الخطيرة التي تكتنف هذا الملف في ظل استمرار وجود الجيش الإسرائيلي جنوباً.
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وتقول المصادر إنّه خبراء متابعين للشأن العسكري لم يلمسوا حتى الآن أي جدية من المطروحين لرئاسة الحكومة بشأن ملف الهدنة، مشيرين إلى أن هذا الأمر ناريّ مفصلي وأهم من التلهي بـ"النكايات السياسية وتقاسم الحصص".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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