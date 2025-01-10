فيديو جديد لنجل نصرالله.. ماذا كشف فيه؟

أعلن السيد محمد مهدي نصرالله، نجل الأمين العام السابق لـ"حزب الله" الشهيد السين حسن نصر الله، أنه لن يدخل الساحة السياسية والعسكرية.



وفي مقطع فيديو له تم تناقله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قال نصرالله: "لاحظت في الآونة الأخيرة سقفاً عالياً للتوقعات بالنسبة لشخصي. لذلك، قررت أن أصوب هذه التوقعات، أنا طالب علم وما زلت أتابع دراستي للعلوم الدينية كما طلب مني والدي، وسأكون في المجالات التي تتناسب مع دراستي الحوزوية، مثل الإعلام والثقافة ودوري كجزء من مجموعة المرشدين الدينية".



وأكمل: "هناك مختصون في المجالات السياسية والعسكرية يعملون قدر المستطاع على سد الفراغ، ولن أدخل الساحة السياسية والعسكرية".



وخلال شهر كانون الأول الماضي، ظهر السيد محمد مهدي نصرالله في محافظة قم الإيرانية، معقل المرجعيات الشيعية والحوزة الدينية، مرتديا عمامة والده السوداء.



وقالت وكالة أنباء "تابناك" الإيرانية، إن "محمد مهدي ارتدى عمامة والده على يد المرشد علي خامنئي".